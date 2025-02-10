Вестник Кавказа

Сочи вошел в тройку самых популярных городов для отдыха на 23 февраля

Малый Кубанский мост
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Сочи оказался на третьем месте по популярности у внутренних туристов на 23 февраля. Чаще него бронировали отели только в Москве и Санкт-Петербурге.

Как подсчитали эксперты портала для путешествий, Сочи стал третьим по популярности городом страны у туристов на 23 февраля. 

Аналитики провели подсчет бронирований объектов размещения. Наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург – здесь отдыхать планируют почти 21% туристов. В Москве отмечать праздник намерены чуть более 16,6% путешественников. 

В Сочи отправятся 9% туристов, спрос на достопримечательности южного курорта вырос на 6%, отмечает портал OneTwoTrip. 

Отметим, что тройку самых популярных заграничных городов у отечественных туристов составили Стамбул, Минск и Париж.

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