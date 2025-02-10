Сочи вошел в тройку самых популярных городов для отдыха на 23 февраля

Сочи оказался на третьем месте по популярности у внутренних туристов на 23 февраля. Чаще него бронировали отели только в Москве и Санкт-Петербурге.

Как подсчитали эксперты портала для путешествий, Сочи стал третьим по популярности городом страны у туристов на 23 февраля.

Аналитики провели подсчет бронирований объектов размещения. Наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург – здесь отдыхать планируют почти 21% туристов. В Москве отмечать праздник намерены чуть более 16,6% путешественников.

В Сочи отправятся 9% туристов, спрос на достопримечательности южного курорта вырос на 6%, отмечает портал OneTwoTrip.

Отметим, что тройку самых популярных заграничных городов у отечественных туристов составили Стамбул, Минск и Париж.