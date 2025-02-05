Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Сегодня в Мюнхене открывается конференция по безопасности. Ежегодно в середине февраля Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить самые насущные вопросы мировой политики и безопасности. Рассказываем, что такое Мюнхенская конференция по безопасности и в чем ее важность.

Что такое Мюнхенская конференция?

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодный форум, девиз которого ”Мир через диалог”. В рамках конференции мировые лидеры, дипломаты, эксперты и представители бизнес-элит обсуждают текущие конфликты, угрозы, которые стоят перед человечеством, а также пути их разрешения. Конференция длится три дня в мюнхенском отеле ”Байеришер Хоф”.

© Фото: securityconference.org

С чего начиналась Мюнхенская конференция?

Впервые Мюнхенская конференция была проведена в 1963 году, когда память о Второй мировой всё еще была свежа, а мир был охвачен холодной войной - противостояниям между США и СССР. Первыми участниками конференции были лидеры Германии (ФРГ) и её союзники по НАТО. В первые годы основатели конференции называли её ”трансатлантической семейной встречей”.

После окончания холодной войны участников конференции становилось всё больше: лидеры разных стран и регионов стали собираться в Мюнхене, чтобы озвучить своё мнение по поводу угроз безопасности, как для своих государств, так и для всего мира в целом. Президент России Владимир Путин в 2007 году, в частности, высказал мнение, что действия США подрывают глобальную безопасность, в том числе и за счёт расширения НАТО. Президент Азербайджана, Ильхам Алиев, на полях конференции неоднократно поднимал вопрос целостности своей страны.

© Фото: securityconference.org

Как проходит Мюнхенская конференция?

Мюнхенская конференция условно разделена на три части:

основная часть курируется организаторами

еще 200 официальных мероприятий проходят в рамках конференции

несколько десятков мероприятий посвящены работе с общественностью.

Задача Мюнхенской конференции - предложить инициативы, выработать решения и обменяться мнениями по поводу происходящего в мировой внешней политике.

© Фото: securityconference.org

Мюнхенская конференция 2025

61-я конференция в Мюнхене пройдёт 14-16 февраля. Откроет конференцию президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер. Дискуссии и другие мероприятия конференции будут проходить под руководством председателя - Кристофа Хойсгена.

Сегодня, 14 февраля, участники конференции обсудят вызовы глобальной безопасности, в том числе вопросы управления мировой политикой и устойчивость демократии. Также в повестке климатические проблемы.

Завтра, 15 февраля, будут проведены дискуссии о мировом правопорядке, будет дана оценка конфликтам и кризисам в разных регионах мира.

В воскресенье, 16 февраля, участники обсудят роль Европы в мировой политике. Также в этот день официально сменится председатель конференции в Мюнхене: на место Хойсгена придет Йенс Столтенберг.

© Фото: securityconference.org

Кто будет участвовать в Мюнхенской конференции 2025?

Среди участников Мюнхенской конференции по безопасности этого года:

Марк Рютте, генсек НАТО

Джей Ди Вэнс, вице-президент США

Марко Рубио, госсекретарь США

Ван И, министр иностранных дел Китая

Ицхак Герцог, президент Израиля

Мухаммед Штайе, премьер-министр Палестины

Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана

Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии

Сурен Папикян, министр обороны Армении

Ассад Хассан Аш-Шайбани, министр иностранных дел Сирии

Россия не участвует в Мюнхенской конференции с 2022 года. В этом году от участия в глобальном форуме по безопасности также отказалась Грузия.

Тема Мюнхенской конференции 2025

Заявленная тема Мюнхенской конференции 2025 - мультиполяризация, то есть борьба отдельных государств за усиление своего влияния на мировой арене. В докладе, подготовленном к международному форму, авторы делают акцент на негативных последствиях многополярного мироустройства, которые ведут к разрыву интересов между главными мировыми силами и росту конкуренции.

Главные вопросы, которые будут обсуждаться на Мюнхенской конференции, это конфликты на Украине, Ближнем Востоке и в Африке.