Вестник Кавказа

Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?

Екатерина Винник
Мюнхенская конференция 2025: что это такое, кто в ней участвует и что обсуждается?
© Фото: securityconference.org
Сегодня в Мюнхене открывается конференция по безопасности. Ежегодно в середине февраля Германия принимает мировых лидеров и экспертов для того, чтобы обсудить самые насущные вопросы мировой политики и безопасности. Рассказываем, что такое Мюнхенская конференция по безопасности и в чем ее важность.

Что такое Мюнхенская конференция? 

Мюнхенская конференция по безопасности - ежегодный форум, девиз которого ”Мир через диалог”. В рамках конференции мировые лидеры, дипломаты,  эксперты и представители бизнес-элит обсуждают текущие конфликты, угрозы, которые стоят перед человечеством, а также пути их разрешения. Конференция длится три дня в мюнхенском отеле ”Байеришер Хоф”. 

© Фото: securityconference.org

С чего начиналась Мюнхенская конференция?

Впервые Мюнхенская конференция  была проведена в 1963 году, когда память о Второй мировой всё еще была свежа, а мир был охвачен холодной войной - противостояниям между США и СССР. Первыми участниками конференции были лидеры Германии (ФРГ) и её союзники по НАТО. В первые годы основатели конференции называли её ”трансатлантической семейной встречей”. 

После окончания холодной войны участников конференции становилось всё больше: лидеры разных стран и регионов стали собираться в Мюнхене, чтобы озвучить своё мнение по поводу угроз безопасности, как для своих государств, так и для всего мира в целом. Президент России Владимир Путин в 2007 году, в частности, высказал мнение, что действия США подрывают глобальную безопасность, в том числе и за счёт расширения НАТО. Президент Азербайджана, Ильхам Алиев, на полях конференции неоднократно поднимал вопрос целостности своей страны. 

© Фото: securityconference.org

Как проходит Мюнхенская конференция?

Мюнхенская конференция условно разделена на три части: 

  • основная часть курируется организаторами 
  • еще 200 официальных мероприятий проходят в рамках конференции
  • несколько десятков мероприятий посвящены работе с общественностью. 

Задача Мюнхенской конференции - предложить инициативы, выработать решения и обменяться мнениями по поводу происходящего в мировой внешней политике. 

© Фото: securityconference.org

Мюнхенская конференция 2025 

61-я конференция в Мюнхене пройдёт 14-16 февраля. Откроет конференцию президент Германии, Франк-Вальтер Штайнмайер. Дискуссии и другие мероприятия конференции будут проходить под руководством председателя - Кристофа Хойсгена. 

  • Сегодня, 14 февраля, участники конференции обсудят вызовы глобальной безопасности, в том числе вопросы управления мировой политикой и  устойчивость демократии. Также в повестке климатические проблемы. 
  • Завтра, 15 февраля, будут проведены дискуссии о мировом правопорядке, будет дана оценка конфликтам и кризисам в разных регионах мира.  
  • В воскресенье, 16 февраля, участники обсудят роль Европы в мировой политике. Также в этот день официально сменится председатель конференции в Мюнхене: на место Хойсгена придет Йенс Столтенберг. 
© Фото: securityconference.org

Кто будет участвовать в Мюнхенской конференции 2025?

Среди участников Мюнхенской конференции по безопасности этого года: 

  • Марк Рютте, генсек НАТО
  • Джей Ди Вэнс, вице-президент США 
  • Марко Рубио, госсекретарь США 
  • Ван И, министр иностранных дел Китая 
  • Ицхак Герцог, президент Израиля 
  • Мухаммед Штайе, премьер-министр Палестины 
  • Джейхун Байрамов, министр иностранных дел Азербайджана 
  • Саломе Зурабишвили, бывший президент Грузии 
  • Сурен Папикян, министр обороны Армении 
  • Ассад Хассан Аш-Шайбани, министр иностранных дел Сирии 

Россия не участвует в Мюнхенской конференции с 2022 года. В этом году от участия в глобальном форуме по безопасности также отказалась Грузия. 

Тема Мюнхенской конференции 2025 

Заявленная тема Мюнхенской конференции  2025 - мультиполяризация, то есть борьба отдельных государств за усиление своего влияния на мировой арене. В докладе, подготовленном к международному форму, авторы делают акцент на негативных последствиях многополярного мироустройства, которые ведут к разрыву интересов между главными мировыми силами и росту конкуренции. 

Главные вопросы, которые будут обсуждаться на Мюнхенской конференции, это конфликты на Украине,  Ближнем Востоке и в Африке. 

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