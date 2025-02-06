Вестник Кавказа

Шольц назвал правильным разговор президентов РФ и США

Шольц назвал правильным разговор президентов РФ и США
© Фото: пресс-служба правительства Германии
Канцлер Германии высказал собственное мнение по поводу вчерашнего разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Он считает его правильным.

Канцлер Германии Олаф Шольц считает правильным, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп наладили контакт и переговорили по телефону. Об этом немецкий политик рассказал журналистам.

"Сначала я хотел бы сказать одну вещь. То, что президент Трамп и президент России вчера говорили напрямую, - это правильно"

- Олаф Шольц

Он передал, что ранее сам неоднократно разговаривал с российским президентом по телефонной связи.

Олаф Шольц также подчеркнул важность скорейшего завершения конфликта на Украине. В этом вопросе он выразил согласие с американским президентом.

Напомним, что Владимир Путин и Дональд Трамп переговорили по телефону накануне. Их беседа длилась около 1,5 часа. Лидеры обсудили Украину, Ближний Восток и вопросы энергетики.

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