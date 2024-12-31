Автомобиль вылетел с трассы под Гегаркуником, есть погибший

На востоке Армении разбился о землю военный грузовик. Водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, еще один человек выжил. Личности обоих до сих пор не установлены.

Как рассказали в Следственном комитете Армении, сегодня примерно в 15:00 по московскому времени в Гегаркуникской области республики произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Севанский отдел СКА принял решение об открытии уголовного дела.

Уточняется, что грузовой автомобиль ЗИЛ советской военной модели по пока не установленным причинам вылетел с автотрассы по пути в Шоржу и, перевернувшись, разбился о землю.

В результате погиб водитель ЗИЛа. Вместе с ним в кабине находился еще один человек, он выжил и был госпитализирован.

Следствие в настоящее время работает над установлением личностей погибшего и выжившего участников ДТП, пишет shamshyan.com.