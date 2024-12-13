Армения проводила старый год землетрясением в Гегаркунике

Легкое землетрясение случилось этой ночью на востоке Армении. О разрушениях и пострадавших не сообщается.

Как рассказали сегодня сейсмологи, работающие в Министерстве внутренних дел Армении, в последний день 2024 года в республике случилось землетрясение – оно было зафиксировано на территории Гегаркуникской области.

Эксперты уточнили, что толчки происходили в течение минуты около часа ночи неподалеку от гегаркуникского села Шохакат. Магнитуда сейсмического события составила 3,2.

Глубина очага оценена в 10 км, сила по шкале Рихтера в эпицентре землетрясения не превышала 4 балла.

Сейсмологи отметили, что в окружающих селениях области, включая Ахберк, Ваан и Чамбарак, земля тряслась с силой не более 3 баллов.