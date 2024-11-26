Три землетрясения случились ночью на границе Азербайджана и Армении

В ночь на субботу в районе азербайджано-армянской границы произошла серия землетрясений. Максимальная сила явления составила 4,8 балла.

Серия землетрясений зафиксирована ночью, сообщают Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана, а также Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Первые подземные толчки произошли в 03:01 на территории Кельбаджарского района Азербайджана. Затем на азербайджано-армянской границе были зафиксированы еще несколько землетрясений. Согласно информации, поступившей от сейсмологов в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС АР, сила подземных толчков составила 4,8, 3 и 3,8 балла.

Эпицентр располагался в приграничной зоне на глубине 9 км.

Данных о пострадавших или разрушениях в Азербайджане нет.