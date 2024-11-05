Вестник Кавказа

На границе Ирана и Ирака зафиксировано сильное землетрясение

На границе Ирана и Ирака зафиксировано сильное землетрясение
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Минувшей ночью на западе Ирана вблизи его границы с Ираком произошло довольно сильное землетрясение магнитудой 5,4 – по предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Жители Ирана минувшей ночью ощутили довольно сильные подземные толчки - землетрясение магнитудой 5,4 на западе страны близ границы с Ираком зарегистрировал Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Наиболее отчетливо подземные толчки почувствовали жители крупного иранского города Ахваз с населением свыше 840 тыс человек – эпицентр подземных толчков находился в 99 км к северо-востоку от города. Очаг залегал на глубине 10 км, передает ТАСС.

Пока информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

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