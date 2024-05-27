Вестник Кавказа

Армению потрясло на 5 баллов

Трещина на доме
© Фото: Елизавета Перелыгина/ “Вестник Кавказа“
Сейсмическую активность заметили на территории Лорийской области в Армении. Ее сила составила 4-5 баллов.

На территории Армении зафиксировали подземные толчки в районе 8 утра. Их магнитуда составила 3,4, рассказали в МВД республики.

«Отмечается, что эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах юго-западнее города Степанавана Лорийской области. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров»

- Спасательная служба МВД Армении

Сила землетрясения – 4-5 баллов, отметило ведомство. Оно ощущалось жителями нескольких населенных пунктов Лорийской области.

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