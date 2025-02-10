Шторм снова выбросил фрагменты мазута на берег Черного моря

Побережье Черного моря испытало очередные выбросы мазута. В этот раз их вызвал сильный шторм, охвативших районы Кубани.
Небольшие выбросы нефтепродуктов обнаружили на 11 участках побережья Черного моря, передали в краснодарском оперштабе данные утреннего мониторинга.
"Также проверили состояние защитных сооружений – во всех случаях они выдержали натиск стихии. Фракции мазута сосредоточены на участках между урезом воды и защитным валом. Именно там сосредоточены основные усилия по уборке берега"
- оперштаб Краснодарского края
Ранее сообщалось, что на некоторых участках защитный вал придется восстановить, так как его повредил продолжительный шторм. Главное, что он предотвратил попадание мазута на основное тело пляжа.