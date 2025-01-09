Совместные торгцентры откроют Казахстан и Узбекистан

В столицах Казахстана и Узбекистана могут появиться торговые центры, в которых будет реализовываться продукция соседнего государства. Вопрос открытия совместных торговых центров обсудили в посольстве РК в Ташкенте.

В Ташкенте в посольстве Казахстана состоялась встреча с казахстанскими предпринимателями по вопросу создания совместных проектов.

В рамках укрепления экономических связей Казахстана и Узбекистана, в Ташкенте может быть открыт торговый центр, где будут представлены казахстанские товары, а в Астане - торговый центр с узбекистанскими товарами.

"Планируется выделить земельный участок в столице Казахстана для узбекской стороны, а для Казахстана – участок в Ташкенте. На этих землях будут построены торговые центры. Это создаст возможности для продажи узбекских товаров в Астане и казахстанских товаров в Ташкенте"

– замглавы торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов

Ранее на территории Актау был запущен распределительный центр, через который товары из Узбекистана поступают на казахстанский рынок.