Вестник Кавказа

Совместные торгцентры откроют Казахстан и Узбекистан

Торговый центр Хан Шатыр
© Фото: Игорь Лепёхин
В столицах Казахстана и Узбекистана могут появиться торговые центры, в которых будет реализовываться продукция соседнего государства. Вопрос открытия совместных торговых центров обсудили в посольстве РК в Ташкенте.

В Ташкенте в посольстве Казахстана состоялась встреча с казахстанскими предпринимателями по вопросу создания совместных проектов.

В рамках укрепления экономических связей Казахстана и Узбекистана, в Ташкенте может быть открыт торговый центр, где будут представлены казахстанские товары, а в Астане - торговый центр с узбекистанскими товарами.

"Планируется выделить земельный участок в столице Казахстана для узбекской стороны, а для Казахстана – участок в Ташкенте. На этих землях будут построены торговые центры. Это создаст возможности для продажи узбекских товаров в Астане и казахстанских товаров в Ташкенте"

– замглавы торгово-промышленной палаты Узбекистана Дилшод Расулов

Ранее на территории Актау был запущен распределительный центр, через который товары из Узбекистана поступают на казахстанский рынок.

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