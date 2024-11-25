Как остановить старение? Главные секреты молодости! Регина ДОКТОР о 5 продуктах, продлевающих жизнь

Можно ли остановить старение и повернуть время вспять? Да! И мы расскажем, как это сделать.

В новом выпуске «НА ЗДОРОВЬЕ» мы разбираемся, почему наш организм стареет и как этот процесс можно замедлить – а в некоторых случаях даже обратить вспять. Наш гость – Регина Доктор – диетолог, терапевт, нефролог и специалист по снижению веса – объяснит, какие две ключевые причины ускоряют старение и разрушают наш организм. https://youtu.be/tuQViJhU4Y4?si=VfRbIAjTnvoV4jJo Мы разберёмся, как эти процессы работают и что с ними делать прямо сейчас.

О чём поговорим в выпуске?

✅ 2 главные причины старения – что незаметно разрушает нас изнутри?

✅ Хроническое воспаление – скрытый враг, который старит организм раньше времени.

✅ Вещества, разрушающие гормональную систему – где они скрываются и как их избежать?

✅ 5 продуктов, которые помогут сохранить молодость – что включить в свой рацион прямо сейчас?

✅ Простые шаги, которые реально работают – как перестать стареть и улучшить качество жизни без сложных схем и дорогостоящих процедур? Что делать уже сегодня, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе? Наука, практика и проверенные советы – всё, что нужно, чтобы взять свой возраст под контроль!