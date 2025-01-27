Лучшие спортсмены 2024 года получили награды в Армении

Лучшим спортсменам Армении по итогам прошлого года раздали награды. Всем им раздали по 6,3 млн драмов.
В Армении состоялось награждение лучших спортсменов 2024 года. Об этом рассказали в президентской пресс-службе.
Награды атлеты получили от президента Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна.
Победителями в номинации "Лучший спортсмен года" стали тяжелоатлеты Вараздат Лалаян и Александра Григорян, борец Артур Алексанян и гимнаст Артур Давтян.
Лучшим молодым спортсменом стала Эмме Погосян, а в номинации "Возвращение в большой спорт или откровение" победа досталась Рипсиме Худушян.
Лучшим тренером признан Акоп Серобян, а приз зрительских симпатий достался Вараздату Лалаяну.
Всем спортсменам также вручили 6,3 млн драмов (около $16 тыс.).