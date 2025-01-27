Вестник Кавказа

Лучшие спортсмены 2024 года получили награды в Армении

Лучшие спортсмены 2024 года получили награды в Армении
Лучшим спортсменам Армении по итогам прошлого года раздали награды. Всем им раздали по 6,3 млн драмов.

В Армении состоялось награждение лучших спортсменов 2024 года. Об этом рассказали в президентской пресс-службе.

Награды атлеты получили от президента Ваагна Хачатуряна и премьер-министра Никола Пашиняна.

Победителями в номинации "Лучший спортсмен года" стали тяжелоатлеты Вараздат Лалаян и Александра Григорян, борец Артур Алексанян и гимнаст Артур Давтян.

Лучшим молодым спортсменом стала Эмме Погосян, а в номинации "Возвращение в большой спорт или откровение" победа досталась Рипсиме Худушян.

Лучшим тренером признан Акоп Серобян, а приз зрительских симпатий достался Вараздату Лалаяну.

Всем спортсменам также вручили 6,3 млн драмов (около $16 тыс.).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
575 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Азербайджан получил ответ от МОК на запрос о некачественных медалях

Азербайджан получил ответ от МОК на запрос о некачественных медалях

Итоги выступления в Лиге Европы подвели в &quot;Карабахе&quot;

Итоги выступления в Лиге Европы подвели в "Карабахе"

&quot;Карабах&quot; завершил Лигу Европы поражением в Греции

"Карабах" завершил Лигу Европы поражением в Греции

Матч в честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова провели в Азербайджане

Матч в честь 100-летия со дня рождения Тофика Бахрамова провели в Азербайджане

Боец UFC из Дагестана встретился с Криштиану Роналду

Боец UFC из Дагестана встретился с Криштиану Роналду

Российские трейлраннеры возьмут Эльбрус в кольцо в августе

Российские трейлраннеры возьмут Эльбрус в кольцо в августе

Нападающий сборной Грузии по футболу может перебраться в Италию

Нападающий сборной Грузии по футболу может перебраться в Италию

&quot;Анжи&quot; будет играть в третьем российском дивизионе

"Анжи" будет играть в третьем российском дивизионе

Махачкала проведет народную Спартакиаду

Махачкала проведет народную Спартакиаду

&quot;Зенит&quot; может вернуть защитника из &quot;Ахмата&quot;

"Зенит" может вернуть защитника из "Ахмата"

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы