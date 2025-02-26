Вестник Кавказа

ВС Армении обстреляли позиции армии АР

Военный Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Азербайджанские позиции накануне были обстреляны армянскими военными, расположившимися в Горисском районе. Информацию об обстреле опубликовало министерство обороны Азербайджана.

Азербайджанская армия попала под обстрел со стороны армянских ВС, рассказали в Минобороны Азербайджанской Республики.

В ведомстве пояснили, что накануне вечером, приблизительно в 22:05 по местному времени (21:05 мск), подразделения ВС Армении обстреляли из стрелкового оружия, азербайджанские позиции.

Уточняется, что под обстрел попали азербайджанские позиции в направлении населенного пункта Ханазах Горисского района.

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