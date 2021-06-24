Уголовное дело завели после обрушения дома в Белореченске

В Белореченске взорвался газ в жилом доме, что привело к разрушению бетонных перекрытий. Возбуждено уголовное дело.

СК РФ завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Белореченске. Дело возбуждено по статье о некачественном оказании услуг, создавших угрозу жизни и здоровью людей.

"Следственным отделом по Белореченскому району возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)"

– СУ СКР по Краснодарскому краю

Сообщается, что правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, проводится экспертиза места событий.

Отметим, что инцидент в Белореченске произошел в ночь на среду. По предварительной информации, сдетонировал баллонный газ, что вызвало обрушение бетонного перекрытия. Три человека получили ранения, более 50 были эвакуированы.

Власти ввели режим ЧС на фоне происшествия. Разбором завалов занимаются более 100 человек.