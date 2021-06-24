Вестник Кавказа

Уголовное дело завели после обрушения дома в Белореченске

Уголовное дело завели после обрушения дома в Белореченске
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белореченске взорвался газ в жилом доме, что привело к разрушению бетонных перекрытий. Возбуждено уголовное дело.

СК РФ завел уголовное дело по факту обрушения жилого дома в Белореченске. Дело возбуждено по статье о некачественном оказании услуг, создавших угрозу жизни и здоровью людей. 

"Следственным отделом по Белореченскому району возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)"

– СУ СКР по Краснодарскому краю 

Сообщается, что правоохранители выясняют обстоятельства инцидента, проводится экспертиза места событий. 

Отметим, что инцидент в Белореченске произошел в ночь на среду. По предварительной информации, сдетонировал баллонный газ, что вызвало обрушение бетонного перекрытия. Три человека получили ранения, более 50 были эвакуированы. 

Власти ввели режим ЧС на фоне происшествия. Разбором завалов занимаются более 100 человек.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
655 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Режим ЧС ввели в Белореченске после взрыва газа

Режим ЧС ввели в Белореченске после взрыва газа

Взрыв газа произошел в многоэтажке на Кубани, есть пострадавшие

Взрыв газа произошел в многоэтажке на Кубани, есть пострадавшие

На Кубани ищут виновника пожара в Белореченске

На Кубани ищут виновника пожара в Белореченске

Массовое ДТП в Краснодарском крае привело к смерти женщины

Массовое ДТП в Краснодарском крае привело к смерти женщины

Жителям Белореченска раздали куски тыквы-гиганта

Жителям Белореченска раздали куски тыквы-гиганта

В Белореченске до конца 2022 года появится благоустроенная зона отдыха

В Белореченске до конца 2022 года появится благоустроенная зона отдыха

Кубанские археологи нашли останки древнего слона - СМИ

Кубанские археологи нашли останки древнего слона - СМИ

Экс-председателя райсуда Кубани заподозрили в многомиллионном мошенничестве

Экс-председателя райсуда Кубани заподозрили в многомиллионном мошенничестве

Центральная площадь станет визитной карточкой Белореченска

Центральная площадь станет визитной карточкой Белореченска

В кубанский Белореченск идет чистая вода

В кубанский Белореченск идет чистая вода

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы