Режим ЧС ввели в Белореченске после взрыва газа

В Белореченске, где ночью от взрыва газа частично обрушился пятиэтажный дом, введен режим ЧС. По факту ЧП заведено уголовное дело.
Прокуратура Краснодарского края сообщила о действии режима ЧС в Белореченске.
"Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"
– сообщение
На объекте ведется проверка соблюдения российского законодательства в сфере ЖКХ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
При взрыве газа ущерб был нанесен нескольким квартирам в многоэтажке, в больнице оказались два человека.