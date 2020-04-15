Вестник Кавказа

Режим ЧС ввели в Белореченске после взрыва газа

Режим ЧС ввели в Белореченске после взрыва газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Белореченске, где ночью от взрыва газа частично обрушился пятиэтажный дом, введен режим ЧС. По факту ЧП заведено уголовное дело.

Прокуратура Краснодарского края сообщила о действии режима ЧС в Белореченске.

"Администрацией Белореченского городского поселения введен режим функционирования "Чрезвычайная ситуация"

– сообщение

На объекте ведется проверка соблюдения российского законодательства в сфере ЖКХ. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

При взрыве газа ущерб был нанесен нескольким квартирам в многоэтажке, в больнице оказались два человека.

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