Взрыв газа произошел в многоэтажке на Кубани, есть пострадавшие

Газ взорвался в одной из квартир пятиэтажного дома в Белореченске. Пострадали несколько человек, часть жильцов после ЧП размещена в гостинице.

В городе Белореченск Краснодарского края в ночь на среду случился взрыв газа в одной из квартир многоэтажного кирпичного дома.

"В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов"

– МЧС России

Из здания были эвакуированы 54 человека, включая 12 детей. Медицинская помощь потребовалась пятерым. Согласно последним данным, госпитализированы трое, следует из сообщения МЧС.

"Один 1992 года рождения, ожоги 70% тела, находится в реанимации, второй пострадавший - перелом бедра"

– глава Белореченского района Сергей Сидоренко

Для жильцов дома организован пункт временного размещения, в гостинице находится 21 человек.

"На месте работают экстренные службы в количестве 67 специалистов и 23 единиц техники"

– МЧС России