Взрыв газа произошел в многоэтажке на Кубани, есть пострадавшие

В городе Белореченск Краснодарского края в ночь на среду случился взрыв газа в одной из квартир многоэтажного кирпичного дома.
"В Белореченске, предварительно, произошел хлопок газовоздушной смеси. Из-за этого обрушилось перекрытие между четвертым и пятым этажами одного из подъездов"
– МЧС России
Из здания были эвакуированы 54 человека, включая 12 детей. Медицинская помощь потребовалась пятерым. Согласно последним данным, госпитализированы трое, следует из сообщения МЧС.
"Один 1992 года рождения, ожоги 70% тела, находится в реанимации, второй пострадавший - перелом бедра"
– глава Белореченского района Сергей Сидоренко
Для жильцов дома организован пункт временного размещения, в гостинице находится 21 человек.
"На месте работают экстренные службы в количестве 67 специалистов и 23 единиц техники"
– МЧС России