Вестник Кавказа

Магазины "Светофор" начали закрывать в Краснодарском крае

Магазины "Светофор" начали закрывать в Краснодарском крае
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Из-за грубых нарушений магазины сети "Светофор" приостановили работу в двух станицах Кубани. Их планируют открыть через неделю.

В двух населенных пунктах Кубани временно закрыли магазины сети "Светофор" на неделю из-за нарушений санитарных норм, рассказали в пресс-службе регионального ГУФССП РФ. Речь идет о станицах Полтавской и Марьянской.

Отмечается, что в случае, если после открытия проблемы не будут исправлены, на магазины наложат меры административной ответственности. Среди проблем, которые выявили специалисты Роспотребнадзора, находятся нарушения правил хранения и следы от грызунов на товарах.

Напомним, что магазины сети "Светофор" начали массово закрываться по всей России после инициированных депутатом Госдумы Сергеем Лисовским проверок. Десятки торговых точек уже приостановили работу в Москве и Подмосковье.

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