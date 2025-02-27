Отели Новороссийска заполнились на 85% к 8 марта

Загруженность отелей Новороссийска достигла 85% на праздничные выходные, связанные с 8 марта. В пригороде заполненность и вовсе дошла до 100%.

На праздничные выходные, приуроченные к 8 марта, загруженность отелей Новороссийска достигла 85%, рассказали в городской администрации.

"Более сотни средств размещения (от глэмпингов до отелей "5 звезд") будут готовы принимать гостей в марте. В черте города загрузка гостиниц в пределах 40-85% в зависимости "от звёздности" объекта, удаленности от центра города и действующих спецпредложений в эти праздничные дни"

- администрация Новороссийска

В сообщении отметили, что загруженность отелей на 8 марта в пригороде достигла 100%. Речь идет о Федотовке, Семигорском и Абрау-Дюрсо.

В рамках празднования Международного женского дня власти Новороссийска подготовили разнообразную развлекательную программу: винодельни проведут различные акции с дегустацией, мастер-классами и концертами.

Напомним, что завод "Абрау Дюрсо" признали лучшей винодельней в России на 2025 год.