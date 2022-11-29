Вестник Кавказа

Парламент Армении решает судьбу игровых заведений

Парламент Армении решает судьбу игровых заведений
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Армении сегодня собрался на свое внеочередное заседание, чтобы определить, как быть с многочисленными игровыми залами: ожидается, что народные избранники обложат их солидными налогами.

Народные избранники сегодня собрались в Ереване на внеочередное заседание парламента Армении, в повестке которого всего один вопрос: ужесточение налогообложения в сфере азартных игр.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс во втором и окончательном чтении представил депутат от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян, передает NEWS.am.

Вопрос весьма актуальный – в стране ежедневно делаются ставки на 43 миллиона долларов, что постепенно превращает ее в сборище зависимых от игры больных людей: это влияет не только на их сознание, но и на общую ситуацию с игроманией, заявляют и другие политики. Так, соучредитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян ранее потребовал для того, чтобы не превратить Армению в страну лудоманов, полностью запретить азартные игры.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1370 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Армения становится страной лудоманов

Армения становится страной лудоманов

В Грузии поднимут налоги для игорного бизнеса

В Грузии поднимут налоги для игорного бизнеса

Казахстанцы могут запретить себе азартные игры на 10 лет

Казахстанцы могут запретить себе азартные игры на 10 лет

Лудомания: что это такое, чем опасна и как избавиться?

Лудомания: что это такое, чем опасна и как избавиться?

Игровой бизнес в Казахстане будет контролировать новый комитет

Игровой бизнес в Казахстане будет контролировать новый комитет

В Казахстане энергетики запретили лицам младше 21 года

В Казахстане энергетики запретили лицам младше 21 года

Казахстан планирует ограничить все азартные игры

Казахстан планирует ограничить все азартные игры

Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

Казахстанцы смогут запретить себе азартные игры

Житель Махачкалы в суде ответит за организацию азартных игр

Житель Махачкалы в суде ответит за организацию азартных игр

Организация азартных игр онлайн потребует специального разрешения в Грузии

Организация азартных игр онлайн потребует специального разрешения в Грузии

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы