Парламент Армении решает судьбу игровых заведений

Парламент Армении сегодня собрался на свое внеочередное заседание, чтобы определить, как быть с многочисленными игровыми залами: ожидается, что народные избранники обложат их солидными налогами.

Народные избранники сегодня собрались в Ереване на внеочередное заседание парламента Армении, в повестке которого всего один вопрос: ужесточение налогообложения в сфере азартных игр.

Законопроект о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс во втором и окончательном чтении представил депутат от правящей партии "Гражданский договор" Айк Саркисян, передает NEWS.am.

Вопрос весьма актуальный – в стране ежедневно делаются ставки на 43 миллиона долларов, что постепенно превращает ее в сборище зависимых от игры больных людей: это влияет не только на их сознание, но и на общую ситуацию с игроманией, заявляют и другие политики. Так, соучредитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян ранее потребовал для того, чтобы не превратить Армению в страну лудоманов, полностью запретить азартные игры.