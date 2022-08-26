Вестник Кавказа

Армения становится страной лудоманов

Армения становится страной лудоманов
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении ежедневно делаются ставки на 43 миллиона долларов, что постепенно превращает страну в сборище зависимых от игры больных людей: это влияет не только на их сознание, но и на общую ситуацию с игроманией.

В Армении стремительно растет число лудоманов – людей, испытывающих патологическую зависимость от игры на деньги: ежедневно в стране делаются ставки на 17 млрд драмов ($43 млн), написал в соцсетях соучредитель партии "Страна для жизни" Месроп Аракелян.

"Для борьбы с этим злом есть одно единственное решение: запретить в Армении игроманию"

- Месроп Аракелян

Лудомания (игромания) – это заболевание, проявляющееся патологической зависимостью от азартных игр, приводящей к негативным социальным последствиям, разрушению семейных и профессиональных отношений, проблемам с финансами и законом. Оно относится к психическим нарушениям, напоминает NEWS.am.

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