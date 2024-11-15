Вестник Кавказа

В Махачкале будут судить организатора игрового зала

В Махачкале будут судить организатора игрового зала
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Дагестанские правоохранители задержали в Махачкале организатора незаконного игрового зала, который оборудовал его в арендуемом помещении. Теперь его ждет суд.

Дагестанские полицейские задержали в Махачкале арендатора помещения, устроившего в нем зал дл азартных игр, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Дагестану.

"По версии следствия, в 2024 году подозреваемый... незаконно укомплектовал арендуемое им помещение игровым оборудованием, после чего организовал и проводил азартные игры"

- СКР по Дагестану

Задержанный прекрасно знал, что азартные игры в Дагестане запрещены, а столица республики не входит в число игровых зон, однако жажда наживы оказалась сильнее – теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по статье ""незаконная организация и проведение азартных игр", после завершения следствия его ждет суд.

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