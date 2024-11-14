В деле хозяйки фирмы-"пирамиды" в Дагестане появились новые эпизоды

Кировский суд Махачкалы принял решение на два месяца арестовать подозреваемую в организации финансовой пирамиды уроженку Ростова-на-Дону Ангелину Исмаилову, в ее уголовном деле появились новые эпизоды.

Заключить под стражу сроком на два месяца – таков вердикт Кировского районного суда Махачкалы после рассмотрения уголовного дела по статье "мошенничество" в отношении генерального директора ООО "Инсайт Релиз", зарегистрированного в столице Дагестана, сообщила пресс-секретарь Верховного суда Дагестана Зарема Мамаева.

Уроженка Ростова-на-Дону Ангелина Исмаилова попала в поле зрения правоохранителей после того, как они обнаружили в действиях ее фирмы признаки финансовой пирамиды, но оказалось, что это не единственный криминал – всплыли новые подробности, передает "АиФ-Дагестан".

Следствие выявило, что в 2023-2024 годах владелица фирмы под предлогом инвестиций в объекты недвижимости завладела деньгами двух жительниц Махачкалы на сумму 6,7 млн рублей, Следствие продолжается, а время до 21 января 2025 года подследственная проведет за решеткой.

Напомним, дагестанские правоохранители на днях раскрыли очередную крупную финансовую пирамиду, оборот которой превышал 200 миллионов рублей – она маскировалась под коммерческую фирму, зарегистрированную как бренд реализации женской одежды. 27-летняя жительница Махачкалы которая зарегистрировала свою фирму, якобы продававшую женскую одежду и организовывавшую фотосессии. Инвестициями в бизнес-проекты стали средства земляков, на которые предприимчивая бизнес-вумен приобретала готовые проекты. Им же она выплачивала дивиденды из средств, которыми ее снабжали новые клиенты. У фирмы был свой штат сотрудников, которые продвигали ее сайт в соцсети.