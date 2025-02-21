Правила исполнения гимна утвердили в Армении

Армянские депутаты определили новые стандарты исполнения национального гимна. Они также касаются текста гимна.
В Армении определились со стандартами исполнения национального гимна. Данный вопрос был вынесен на заседание парламента республики.
С инициативой установить правила исполнения гимна выступили несколько депутатов "Гражданского договора" и спикер парламента. Ее поддержало большинство депутатов.
Согласно поправкам в закон "О гимне Республики Армения", отныне будут действовать стандарты оркестровки и вокального исполнения гимна на официальных мероприятиях.
Кроме того, парламентарии утвердили текст гимна. Начинаться он теперь всегда будет со слов "Наша родина, свободная и независимая", а заканчиваться словами "Да воссияет навечно Армения".