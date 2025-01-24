Внеочередных выборов в Армении не будет – партия Пашиняна

Выборы в парламент Армении пройдут в назначенный срок в 2026 году, вопрос о внеочередных выборах не ставится, рассказал глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

Руководство Армении не намерено проводить выборы в Национальное собрание досрочно, рассказал глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

В интервью СМИ он заявил, что референдум по новой Конституции состоится после внеочередных парламентских выборов, однако тут же сам исправил свою формулировку и уточнил, что речь идет об очередных выборах, которые пройдут в 2026 году.

Ведущий уточнил у политика, не означают ли его слова, что выборы будут внеочередными. Конджорян ответил, что оговорился.

"Это просто оговорка. У нас нет в повестке внеочередных выборов"

– глава фракции

Парламентарий также подтвердил слова главы Минюста Србуи Галян о том, что новый текст основного закона страны должен быть разработан до выборов, но, пояснил он, это не значит, что референдум должен проводиться в те же сроки.