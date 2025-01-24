Вестник Кавказа

Внеочередных выборов в Армении не будет – партия Пашиняна

Выборы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Выборы в парламент Армении пройдут в назначенный срок в 2026 году, вопрос о внеочередных выборах не ставится, рассказал глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

Руководство Армении не намерено проводить выборы в Национальное собрание досрочно, рассказал глава правящей фракции "Гражданский договор" Айк Конджорян.

В интервью СМИ он заявил, что референдум по новой Конституции состоится после внеочередных парламентских выборов, однако тут же сам исправил свою формулировку и уточнил, что речь идет об очередных выборах, которые пройдут в 2026 году.

Ведущий уточнил у политика, не означают ли его слова, что выборы будут внеочередными. Конджорян ответил, что оговорился.

"Это просто оговорка. У нас нет в повестке внеочередных выборов"

– глава фракции

Парламентарий также подтвердил слова главы Минюста Србуи Галян о том, что новый текст основного закона страны должен быть разработан до выборов, но, пояснил он, это не значит, что референдум должен проводиться в те же сроки.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1135 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Действия Еревана не направлены против других стран – МИД РА

Действия Еревана не направлены против других стран – МИД РА

В Армении объяснили важность закона о вступлении в ЕС

В Армении объяснили важность закона о вступлении в ЕС

Армения приняла закон о вступлении в Евросоюз

Армения приняла закон о вступлении в Евросоюз

Армении не нужно посредничество России в переговорах с Азербайджаном – Симонян

Армении не нужно посредничество России в переговорах с Азербайджаном – Симонян

Пожар на коньячном заводе экс-депутата случился в Армении

Пожар на коньячном заводе экс-депутата случился в Армении

Закон о вступлении в ЕС скоро рассмотрит парламент Армении

Закон о вступлении в ЕС скоро рассмотрит парламент Армении

Армения &quot;подружится&quot; с Саудовской Аравией

Армения "подружится" с Саудовской Аравией

Жители Еревана все равно будут платить больше за поездки по городу

Жители Еревана все равно будут платить больше за поездки по городу

Досрочных парламентских выборов в Армении не будет – Пашинян

Досрочных парламентских выборов в Армении не будет – Пашинян

Спикер парламента Армении высказался о критиках транспортных реформ

Спикер парламента Армении высказался о критиках транспортных реформ

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы