Вестник Кавказа

Армения перепишет Конституцию в течение года

Елизавета Перелыгина, Владимир Елизаров
Армения перепишет Конституцию в течение года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новый текст Конституции Республики Армения, который затем может быть вынесен на общенародный референдум, будет составлен в течение примерно года – его подготовят к выборам в парламент Армении 2026.

Измененная Конституция Армении будет готова к парламентским выборам, которые состоятся в следующем году, рассказала глава Минюста Армении Србуи Галян.

Министр уточнила, что после них может быть организован референдум по новой Конституции.

Она также рассказала, в каком направлении планируется менять основной закон страны. Так, по словам Галян, изменения не затронут модель управления, и Армения не будет становиться президентской республикой.

Глава Минюста указала, что в нынешней редакции конституции недостаточно тщательно прописаны права человека, в частности в первую очередь социальные права граждан, этот недостаток планируется исправить.

Кроме того, добавила Галян, в рамках нововведений будут четче разграничены сферы госструктур. В качестве примера она привела прокуратура и следственные органы, функции которых на данный момент могут пересекаться.

Напомним, вопрос о необходимости новой Конституции поставил накануне перед гражданами в обращении к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Стоит отметить позицию Баку, которая заключается в том, что территориальные претензии к Азербайджану, которые включены в преамбулу основного закона Армении, представляют собой непреодолимое препятствие для заключения армяно-азербайджанского мирного договора.

Почему Армения так долго меняет Конституцию?

Эксперт по Южному Кавказу Константин Тасиц в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" объяснил причины, побуждающие Никола Пашиняна замедлять процесс исправления армянской Конституции, несмотря на то, что это является последним препятствием для подписания мирного договора с Азербайджаном после согласования документа.

"Во-первых, Пашинян не хочет, чтобы это выглядело, как выполнение требования Азербайджана по изменению Конституции. Премьер-министр утверждает, что вопрос обновления Основного закона является исключительно внутренним делом Армении, а потому связан не с выполнением требований Азербайджана, а с необходимостью его легитимизировать – якобы в легитимности текущей Конституции есть сомнения", - прежде всего сказал он.

"Второй причина состоит в том, что Николу Пашиняну надо подготовить общественное мнение, поскольку в армянском обществе достаточно сильны настроения против поправок в Основной закон. Сторонники этого мнения подчеркивают, что изменение Конституции не является первоочередным делом для Армении и его нужно отложить, а вместо этого заниматься точечным решением социально-экономических проблем, борьбой с коррупцией и обеспечением безопасности. Пашиняну нужно время, чтобы убедить граждан в необходимости новой Конституции", - продолжил Константин Тасиц.

Из-за того, что у властей все еще нет конкретики по правкам, которые они собираются вносить в Конституцию (в том числе по исключению оттуда претензий на территории Азербайджана), пока невозможно спрогнозировать, как пройдет конституционный референдум. "Пока неясно даже, какой будет политическая динамика в Армении перед парламентскими выборами и как будут распределяться симпатии избирателей. От этого будет существенно зависеть, поддержат ли граждане тот вариант Конституции, который выдвинет правящая партия", - заключил регионовед.

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