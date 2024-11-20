Армении нужен референдум по новой Конституции – Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня обратился к армянскому народу. Темой его обращения к нации стала назревшая, по его словам, необходимость изменения Конституции Республики Армения.

Народу Армении необходима новая Конституция, заявил сегодня премьер-министр Никол Пашинян в обращении к народу.

По словам главы правительства, это важно, так как все референдумы, на основании которых принималась действующая Конституция, нелегитимны с точки зрения общественности.

"Стратегической целью принятия новой конституции является переход от остаточного функционирования безгосударственной нации к функционированию государствообразующего народа"

– Никол Пашинян

Напомним, ранее Баку неоднократно заявлял о том, что территориальные претензии к Азербайджану, которые содержатся в преамбуле Конституции Армении, служат непреодолимым препятствием для подписания мирного договора между странами: до изменения основного закона РА он не может быть подписан.