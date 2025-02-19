Филиал МГИМО появится в Астане в этом году

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о скором открытии в Казахстане филиала Московского государственного института международных отношений МИД РФ.
Тема открытия МГИМО в Астане обсуждалась в ноябре прошлого года в рамках визита в Казахстан российского лидера Владимира Путина, напомнил глава внешнеполитического ведомства.
"В свою очередь администрация университета провела активную работу с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан. Благодаря всему этому, с сентября 2025 года филиал в Астане начнет свою работу"
– министр
Глава МИД РФ пояснил, что поначалу филиал одного из ведущих российских вузов будет работать в кампусе Евразийского национального университета, в перспективе МГИМО получит свое здание. Стороны обсудят вопросы строительства или предоставления филиалу отдельного здания.