Вестник Кавказа

Филиал МГИМО появится в Астане в этом году

Филиал МГИМО появится в Астане в этом году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В столице Казахстана 1 сентября откроет двери филиал МГИМО. Он разместится в здании Евразийского национального университета, сообщил Лавров.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о скором открытии в Казахстане филиала Московского государственного института международных отношений МИД РФ.

Тема открытия МГИМО в Астане обсуждалась в ноябре прошлого года в рамках визита в Казахстан российского лидера Владимира Путина, напомнил глава внешнеполитического ведомства.

"В свою очередь администрация университета провела активную работу с Министерством науки и высшего образования Республики Казахстан. Благодаря всему этому, с сентября 2025 года филиал в Астане начнет свою работу"

– министр

Глава МИД РФ пояснил, что поначалу филиал одного из ведущих российских вузов будет работать в кампусе Евразийского национального университета, в перспективе МГИМО получит свое здание. Стороны обсудят вопросы строительства или предоставления филиалу отдельного здания.

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