Вестник Кавказа

Киргизия намерена открыть у себя филиалы вузов Казахстана

Киргизия намерена открыть у себя филиалы вузов Казахстана
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
В Астане прошли переговоры премьер-министров Казахстана и Киргизии Олжаса Бектенова и Адылбека Касымалиева, одной из главных тем которых стала энергетика, торговля и открытие в Киргизии филиалов казахстанских вузов.

В столице Казахстана Астане Астане сегодня состоялись переговоры премьеров Казахстана и Кыргызстана Олжаса Бектенова и Адылбека Касымалиева, в ходе которых главы правительств обсудили ряд двухсторонних вопросов, сообщили в Кабмине Казахстана.

"Особое внимание уделили вопросам водной энергетики - подачи воды по рекам Шу и Талас и безопасному использованию Кировского водохранилища"

- Кабмин Казахстана

Также главы правительств двух стран пришли к решению о расширении автомобильных пунктов пропуска на казахстанско-киргизской границе, передает Sputnik Казахстан.

Одним из главных решений в гуманитарном сотрудничестве стало соглашение об открытии филиалов казахстанских вузов на территории Кыргызстана, отметили в правительстве.

Также глава казахстанского правительства заверил, что власти Казахстана готовы обеспечить динамичное развитие казахстанско-киргизского торгово-экономического партнерства, напомнив: по итогам 2024 года показатели взаимной торговли выросли до $1,7 млрд.

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