Соседи помогают Казахстану с мелиорацией

Киргизия направила в Казахстан более 534 млн кубометров воды, сообщает в своем Telegram-канале министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.
"Водная дипломатия является одним из приоритетов в нашей работе. Мы активно сотрудничаем со всеми соседями. По линии переговоров с Кыргызстаном: в этом году состоялись два заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии. На сегодня подача воды проходит без перебоев"
- министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов
Вода в республику подается по рекам Шу и Талас, при этом по реке Талас поступило 394,3 млн кубометров живительной влаги, что на 14,3 млн кубометров больше запланированного, а по реке Шу - 140 млн кубометров.
Помогают и другие соседи – так, Узбекистан с апреля направил Казахстану более 4 млрд кубометров воды по Сырдарье. А Таджикистан по межгосударственному каналу "Достық" - 488,6 млн кубометров.