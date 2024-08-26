Соседи помогают Казахстану с мелиорацией

Казахстан справляется с мелиорацией земель с помощью соседних стран – необходимую для полива воду стране поставляют соседние Киргизия, Узбекистан и Таджикистан.

Киргизия направила в Казахстан более 534 млн кубометров воды, сообщает в своем Telegram-канале министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана.

"Водная дипломатия является одним из приоритетов в нашей работе. Мы активно сотрудничаем со всеми соседями. По линии переговоров с Кыргызстаном: в этом году состоялись два заседания Шу-Таласской водохозяйственной комиссии. На сегодня подача воды проходит без перебоев"

- министр водных ресурсов и ирригации Казахстана Нуржан Нуржигитов

Вода в республику подается по рекам Шу и Талас, при этом по реке Талас поступило 394,3 млн кубометров живительной влаги, что на 14,3 млн кубометров больше запланированного, а по реке Шу - 140 млн кубометров.

Помогают и другие соседи – так, Узбекистан с апреля направил Казахстану более 4 млрд кубометров воды по Сырдарье. А Таджикистан по межгосударственному каналу "Достық" - 488,6 млн кубометров.