Вестник Кавказа

Казахстан запретил себе импортировать яблоки

Заседание Межведомственной комиссии в правительстве Казахстана
© Фото: пресс-служба правительства Казахстана
Садоводы Казахстана ожидают настолько большой урожай яблок, что Межведомственная комиссия правительства страны на своем сегодняшнем заседании приняла решение запретить их импорт автотранспортом до конца текущего 2024 года.

Казахстану грозит переизбыток фруктов – в первую очередь это касается яблок, урожай которых в нынешнем году обещает стать рекордным, и чтобы не обрушить цены на внутреннем рынке, Межведомственная комиссия в правительстве страны на сегодняшнем заседании приняла решение ввести запрет на ввоз яблок автотранспортом.

"Валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тыс т. Такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что полностью обеспечит потребности внутреннего рынка"

- Межведомственная комиссия

Также в стране до конца года продолжит действовать запрет на вывоз ГСМ, который действует с марта - его тоже продлили еще на полгода, за исключением экспорта топлива в страны ЕАЭС, передает Sputnik Казахстан.

Впрочем, бюджет в накладе не останется – Минфин страны предложил ввести экспортные таможенные пошлины на ряд сырьевых товаров, чтобы обеспечить поступления в государственную казну.

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