Казахстан запретил себе импортировать яблоки

Казахстану грозит переизбыток фруктов – в первую очередь это касается яблок, урожай которых в нынешнем году обещает стать рекордным, и чтобы не обрушить цены на внутреннем рынке, Межведомственная комиссия в правительстве страны на сегодняшнем заседании приняла решение ввести запрет на ввоз яблок автотранспортом.
"Валовый сбор яблок в этом году прогнозируется на уровне 300 тыс т. Такого объема производства фруктов удалось достичь благодаря мерам государственной поддержки, которые были оказаны в предыдущие годы для разведения садоводства. В 2024 году ожидается выход яблоневых садов на полное плодоношение и повышение урожайности на 18%, что полностью обеспечит потребности внутреннего рынка"
- Межведомственная комиссия
Также в стране до конца года продолжит действовать запрет на вывоз ГСМ, который действует с марта - его тоже продлили еще на полгода, за исключением экспорта топлива в страны ЕАЭС, передает Sputnik Казахстан.
Впрочем, бюджет в накладе не останется – Минфин страны предложил ввести экспортные таможенные пошлины на ряд сырьевых товаров, чтобы обеспечить поступления в государственную казну.