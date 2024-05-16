Ставрополье приросло садами в шесть раз

Сады на Ставрополье за минувшие десять лет стало больше в шесть раз. Об этом сообщил глава региона, отметив, что власти региона всячески поддерживают позитивные тенденции в аграрном секторе.

Садоводство в Ставрополье находится на подъеме: так, за последние десять лет площади садовых участков в регионе выросли в шесть раз, что свидетельствует о растущем интересе к этому виду деятельности.

«В настоящее время площадь многолетних насаждений в крае составляет почти 11 тысяч гектаров. И с каждым годом эта цифра растет. В прошлом году в регионе был заложен 621 гектар насаждений, в нынешнем планируется заложить не менее 700 гектаров»

– глава региона Владимир Владимиров

Почему садоводство так популярно в Ставрополье?

Существует несколько факторов, способствующих росту популярности садоводства в Ставрополье.

Во-первых, это благоприятный климат региона, который позволяет выращивать разнообразные культуры и получать хорошие урожаи.

Во-вторых, садоводство является прекрасным способом провести время на свежем воздухе, наслаждаясь природой и заботясь о растениях.

Наконец, многие люди видят в садоводстве возможность выращивать свою еду экологически чистым способом, что становится все более важным в современном мире.