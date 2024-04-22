Садоводов поддержат рублем в Карачаево-Черкесии

Уже осенью в Карачаево-Черкесии появится 53 сада. На поддержку садоводства в регионе будет выделено 40 млн рублей.

В Карачаево-Черкесии в ближайшее время будет реализован проект по закладке мини-садов, на который будет направлено более 40 миллионов рублей. Эти средства будут направлены на закупку саженцев, инструментов, а также на обустройство территорий для выращивания фруктов и овощей.

«Закладка мини-садов будет производиться осенью текущего года на территории 53 личных подсобных хозяйств в Абазинском и Прикубанском районах. Общий объем финансирования составит более 40 миллионов рублей»

– пресс-служба главы и правительства региона.

Развитие мини-садов имеет большое значение для Карачаево-Черкесии. Это способствует увеличению производства свежих фруктов и овощей, что в свою очередь позволит снизить зависимость от импорта и обеспечить население качественной и свежей продукцией.

Новые сады появятся в двух районах региона, что способствует распространению практики садоводства среди местных жителей. Это позволит им не только получать свежие продукты прямо из своего сада, но и обучиться новым навыкам и увлечениям, связанным с заботой о растениях.