Вестник Кавказа

Ставрополье продолжит прирастать суперинтенсивными садами

Ставрополье продолжит прирастать суперинтенсивными садами
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Суперинтенсивных садов на Ставрополье будет больше, а значит больше и продукции личных подсобных хозяйств местных садоводов на российских прилавках – власти помогут им в закладке новых площадей.

Власти Ставропольского края продолжат поддерживать закладку суперинтенсивных садов в личных подсобных хозяйствах местных садоводов, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.

"Бюджетом края на 2024 год предусмотрены средства на закладку еще более 200 суперинтенсивных садов (27,4 га) в личных подсобных хозяйствах. В 2023 году гранты на их закладку получило 91 личное подсобное хозяйство"

- Сергей Измалков

Каждый такой грант – это как минимум 10 соток нового сада, который сможет плодоносить уже через пару лет. Выгодно это и самим садоводам - гранты позволяют возместить 95% затрат, поэтому в программе уже участвуют хозяйства 23 округов края, передает "Интерфакс".

Садоводы-частники объединяются в кооперативы – так их продукция быстрее доходит до прилавков, Только за последние шесть лет в крае появились 756 таких садов, они раскинулись на 75 га, а их продукция уже хорошо известна российскому потребителю и пользуется повышенным спросом. Всего в кране интенсивные сады уже занимают более 1,5 тыс га.

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