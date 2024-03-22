Вестник Кавказа

Фруктовый сад для агротуризма открылся в Дагестане

Цветение яблони
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане туристы могут побывать в комплексе "Анжелина". Это огромный фруктовый сад, в котором весной пышно цветут вишни, сливы, яблони.

В Дагестане сад "Анжелина" открыт для гостей, данный комплекс - часть нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства".

Агротуристический комплекс "Анжелина" расположился в Дербентском районе, сады разбиты в живописной местности.

"Проект является агротуристическим - на территории более 200 га расположен фруктовый сад. Здесь выращивают разнообразные сорта плодовых культур- сливы, яблоки, вишни"

– Минтуризма Дагестана

Возведенный на грантовые средства сад в год дает порядка 10 тыс тонн плодов. Площадь и урожайность суперинтенсивного сада постоянно растет.

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