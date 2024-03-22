Гостеприимство как бренд курортов Кавказа 

Горнолыжные курорты и здравницы Северного Кавказа привлекают к себе все больше россиян, и далеко не последнюю роль в этом играет традиционное кавказское гостеприимство, свойственное именно этому региону.

Еще не начался высокий курортный сезон, а горные курорты и здравницы Северного Кавказа фактически заполнены, и дело здесь не только в относительной дешевизне отдыха – уже давно замечено, что те, кто хоть раз побывал тут на отдыхе или в деловой поездке, хотят вернуться сюда снова и снова. Притягивают места, притягивают и люди, живущие здесь – открытые, честные, добрые и гостеприимные.

Гость в дом

На Кавказе говорят: гость в дом – счастье в дом. И встречают гостей здесь по-особому, всем самым лучшим – гордятся детьми, любимой работой, показывают самые красивые места, рассказывают о своих веками сложившихся традициях, а праздничный стол в честь дорогого гостя всегда ломится от лучших угощений - национальных блюд и напитков. Особенно ценно то, что делается это от чистого сердца, потому что здесь нельзя иначе – так заведено, так принято и так будет всегда.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Живут здесь вроде как везде, но все же по-другому – вместе радуются чьему-то счастью, а чужое горе воспринимают как свое. Здесь никто не пройдет мимо человека, которому нужна помощь. Здесь на свадьбу одной пары собираются не только близкие родственники, но порой и целые селения – ведь это тоже одна большая семья. В Чечне, например, всем селением для молодоженов за день возводят целый дом, и это уже традиция.

Здесь чтут возраст, опыт и мудрость. Здесь уступают место старшим. Здесь умеют прощать и деликатно не обращать внимания на оплошности, которые иногда допускают те же приезжие. Местные жители умеют не быть назойливыми и не стремятся поучать – они просто умеют быть самими собой и гордиться этим, гордиться простыми и понятными любому человеку вещами – своей землей, своим домом, своими родственниками, друзьями и соседями, а вот чем никогда не гордятся – так это своим гостеприимством. Здесь просто умеют и любят быть гостеприимными.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Гостеприимство как бренд

Многие россияне воспринимают слова "кавказское гостеприимство" как пустой звук – но лишь до той поры, пока сами не окунутся в эту волшебную атмосферу Кавказа – неспешности, рассудительности, добра и душевной теплоты. Настолько особенной, что Северо-Кавказский федеральный университет даже зарегистрировал бренд "Кавказское гостеприимство" – своеобразный знак качества региона.

"Экспертные группы СКФУ разработали инновационную систему сертификации под названием "Кавказское гостеприимство". Бренд уже зарегистрирован, а его логотип защищен патентом. Планируется, что проект будет внедрен в туристическую и санаторно-курортную отрасль Северного Кавказа в этом году"

- ректор СКФУ Дмитрий Беспалов

Конечно, новый сертификат будет важен и интересен в первую очередь для туристов, особенно для тех, кто едет на Кавказ впервые. Оно и понятно: "знак качества" адыгейскому сыру или осетинским пирогам не нужен – о них и так знают все. А вот узнать, где можно отдохнуть лучше, интереснее и насыщеннее, будет важно всем, особенно тем, кто раньше на Кавказе не бывал. Именно поэтому в первую очередь он будет присуждаться лучшим объектам туризма на Северном Кавказе, по сути говоря о их гарантированно высоком статусе.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Получить такой статус будет непросто – для этого курортам и санаториям нужно будет на практике доказать, что они достойны "Кавказского гостеприимства" и по номерному фонду, по обслуживающему персоналу и его подготовке, по питанию, по организации лечения, оздоровления и досуга, и даже по экологии: ведь именно они станут примером и целью "подтянуться" для других – как старый добрый знак качества, который в проверках уже не нуждался, а сам был самодостаточной гарантией качества, безопасности и эталонных стандартов.

В гости со своим уставом

Кавказское гостеприимство – это то, как здесь встретят гостей. Но и им самим придется вспомнить, а может и научиться многому новому – например, тому, что в чужой дом со своими правилами не ходят. Здесь с вами будут общаться на равных, не лебезя и заискивая, и от вас будут ждать того же, казалось бы, простого – быть самим собой и становиться лучше.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Например, на Кавказе за вас могут заплатить в общественном транспорте, и не потому, что вы – гость, а просто потому, что здесь так принято. Рынок на Кавказе, или как здесь принято говорить – базар, это не просто торговая точка, а и место общения, и это тоже нужно будет понять и принять, а соответственно – вести себя достойно, а не давая понять, что все вам должны, потому что вы – гость. И, кстати, на базаре здесь принято торговаться – на то он и базар, говорят местные жители. Если вам предложат что-то попробовать, отказываться не надо – зачем обижать хозяина товара? Но и отказаться от покупки – ваше право, и сделать это можно под благовидным предлогом, даже если вы немного слукавите: "Очень вкусно, но куплю в другой раз – еще остался запас", или "Замечательный перец, но для меня островат" – этим вы никого не обидите и останетесь желанным гостем.

И еще: давно замечено, что люди после поездки на Кавказ – будь то в командировку или на отдых – становятся лучше: добрее, отзывчивее, общительнее, а значит – Кавказ оставил свой след в их душе, а кавказское гостеприимство приобрело для них особый смысл.