Туризмом в Дагестане заинтересовались в Беларуси

Туроператоры из Беларуси приедут в Дагестан для изучения туристического потенциала республики. Гостям покажут Сулакский каньон, экотуркомплекс "Главрыба" и пещеры.

Белорусский туроператоры совершат визит на Северный Кавказ, им организуют ознакомительный тур, который продлится с 23 по 30 марта.

Как сообщает РИА Дагестан, организатором тура для гостей из Беларуси выступит Кавказ.РФ. Представители туриндустрии оценят инфраструктуру и встретятся с местными коллегами.

Отмечается, что для гостей запланирована обширная программа, в ходе которой им покажут культурные достопримечательности Дагестана и других регионов СКФО.

Белорусские представители побывают на Сулакском каньоне, а также посетят пещеры и экотуркомплекс "Главрыба".