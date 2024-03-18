Туризмом в Дагестане заинтересовались в Беларуси

Туроператоры из Беларуси приедут в Дагестан для изучения туристического потенциала республики. Гостям покажут Сулакский каньон, экотуркомплекс "Главрыба" и пещеры.
Белорусский туроператоры совершат визит на Северный Кавказ, им организуют ознакомительный тур, который продлится с 23 по 30 марта.
Как сообщает РИА Дагестан, организатором тура для гостей из Беларуси выступит Кавказ.РФ. Представители туриндустрии оценят инфраструктуру и встретятся с местными коллегами.
Отмечается, что для гостей запланирована обширная программа, в ходе которой им покажут культурные достопримечательности Дагестана и других регионов СКФО.
Белорусские представители побывают на Сулакском каньоне, а также посетят пещеры и экотуркомплекс "Главрыба".