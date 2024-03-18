Рамадан 2024: правила и что нужно знать туристам в Дагестане и Чечне

Рамадан на Кавказе – месяц поста у мусульман. Какие правила и ограничения для туристов в Чечне и Дагестане? Открыты ли кафе и рестораны, можно ли купить алкоголь, есть, пить и курить на улице?

Туризм на Кавказе во время Рамадана практически не отличается от отдыха в странах, где большая часть населения исповедует ислам, – отрасль продолжает работать, но с изменениями. При этом в каждой республике ограничения свои.

Когда Рамадан 2024?

В 2024 году священный для всех последователей ислама месяц Рамадан начался 11 марта. В течение 30 дней все мусульмане соблюдают пост, который предусматривает отказ от потребления еды и воды днем.

Последний день Рамадана в этом году выпадает на 9 апреля, а уже на следующий день верующие отметят один из главных праздников в исламе – Ид аль-Фитр (Ураза-байрам).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рамадан – правила для туристов

Как известно, Северный Кавказ – особенное место: он отличается многообразием в культурном, этническом и конфессиональном плане. Свои обычаи и традиции есть в каждом регионе, а с развитием туристической отрасли в республиках обращают внимание на их соблюдение и гостями.

Стоит отметить, что путешествие в месяц Рамадан в разные регионы может пройти по-разному: если на Ставрополье и в Северной Осетии священный месяц никак не ощущается, то в остальных регионах могут возникнуть проблемы с походом в кафе или ресторан, а также при покупке алкогольных напитков.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Так, кафе и рестораны в Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии работают днем только в туристических местах. В Чечне и Ингушетии открытых в светлое время суток точек общепита практически нет. В Дагестане ситуация 50/50.

Важно знать еще, что во время ифтара в кафе и ресторанах нет свободных мест, так как у многих есть желание разговеться не дома, а выбраться куда-то. Таких людей много, а мест в заведениях мало, поэтому столики бронируются заранее.

Рамадан в Дагестане для туристов 2024

С проблемами при бронировании можно столкнуться, например, в Дагестане. Не стоит удивляться, если при бронировании столика на время, совпадающее с ифтаром, работник кафе или ресторана будет вынужден вежливо отказать туристам.

Еще путешественники могут столкнуться с невозможностью купить алкогольные напитки. Дело в том, что с 2013 года на территории Дагестана устанавливается запрет на продажу спиртных напитков во время месяца Рамадан и праздника Ураза-байрам.

© Фото: Мурад Устаров/ "Вестник Кавказа"

В республике в это время не проводятся развлекательные и увеселительные мероприятия: концерты, фестивали, свадьбы. Вместо них власти, духовенство и меценаты проводят коллективные ифтары в мечетях и даже на стадионах.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

При этом все остальное, что нужно туристам, – транспорт, отели, магазины, туристические фирмы – работает в обычном режиме.

По понятным причинам не стоит перекусывать или пить воду на улице днем: это станет признаком дурного тона по отношению к верующим. То же самое касается курения.

Днем в Рамадан улицы городов Дагестана могут быть безлюдными, однако перед ифтаром на дорогах образуются пробки из желающих отпустить уразу (что, кстати, стоит учесть автотуристам). В таких случаях волонтеры раздают бутылки с водой и упаковки фиников, чтобы путники успели вовремя разговеться.

© Фото: Вера Ромашкина/ "Вестник Кавказа"

Чечня в Рамадан 2024

Ограничения в Рамадан в Чечне в целом не отличаются от запретов в Дагестане. Однако если в Махачкале и Дербенте вполне можно встретить открытые места общепита, то работающий во время Рамадана ресторан в Грозном – очень большая редкость.

Интересно, что в Рамадан Грозный и другие города республики обычно украшают флажками, баннерами, плакатами и иллюминацией. В регионе тоже проводят коллективные ифтары, конкурсы чтецов Корана и вечера нашидов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что касается алкоголя, то его продажа запрещена в республике в принципе. Есть несколько точек, в которых он реализуется только для гостей из других регионов России и зарубежных стран.

Ближе к Ураза-байраму деловая жизнь в Чечне останавливается. Республика готовится к длительному празднованию Ид аль-Фитр, поэтому найти открытый магазин или воспользоваться туристическими услугами будет весьма проблематично. Лучше иметь это в виду, планируя будущую поездку.