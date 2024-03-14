Рамадан 2024 для туристов – ограничения: Дубай, Египет, Турция, ОАЭ 

Священный месяц Рамадан 2024 продолжается в мусульманском мире. Когда заканчивается Рамадан? Какие правила и ограничения существуют для туристов во время отдыха в ОАЭ (Дубае), Турции и Египте?

Во время поста в месяц Рамадана верующие отказываются от потребления пищи и жидкости днем. Несмотря на ограничения, туризм на популярных курортах, где живут в основном мусульмане, продолжает функционировать, но с рядом изменений.

Когда Рамадан 2024?

Рамадан – девятый месяц мусульманского лунного календаря, в течение которого последователи ислама соблюдают пост с отказом от еды и воды в дневное время суток. В 2024 году Рамадан начался 11 марта. Завершится месяц 9 апреля, а на следующий день верующие отметят праздник Ураза байрам.

Рамадан и туризм

Во время священного месяца жизнь многих популярных курортов меняется. Это касается не только известных зарубежных мест (Турция, ОАЭ), но и курортов внутри России (Чечня, Дагестан, КБР).

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Туристов во время их отдыха никто не заставит поститься, но местные жители могут выразить путешественникам на улице недовольство за потребление пищи и жидкости или курение.

Отдых в Рамадан в ОАЭ – Дубай, Абу-Даби

Как уже говорилось, туризм в Рамадан меняется. Так, в Арабских Эмиратах кафе и рестораны работают под тентами и шатрами – так их скрывают от глаз постящихся.

В Дубае и Абу-Даби ослабили ограничения – многие заведения будут открыты в часы воздержания. Но это никак не отменяет запретов для верующих.

В ОАЭ туристов могут наказать за нарушение поста на улице. За пределами места проживания путешественники должны соблюдать религиозные ограничения. В это время запрещено громко слушать музыку и вести себя вызывающе. Нарушители могут отделаться денежным штрафом, но им может грозить и месячный арест.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

С другой стороны, Рамадан в ОАЭ – это также скидки и низкие цены. Отели и рестораны работают с неполной загрузкой, стоимость отдыха, а также еды и одежды может снижаться.

Кроме того, туристы могут принять участие в розыгрышах призов и насладиться вкусными блюдами во время ифтара.

Рамадан в Турции 2024

Отдых в Турции во время Рамадана практически не изменяется. Ограничения не распространяются на места проживания туристов, курортные зоны живут своей жизнью. Разве что иностранцам могут отказать во входе в крупные мечети страны.

Но нужно учесть, что в обычных городах жизнь в этот месяц может существенно измениться.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В целом магазины, аптеки и т. д. работают как обычно. Кафе в городах открываются ближе ко времени разговения, однако путешественники смогут перекусить в кафе и ресторанах при гостиницах. Курить, есть и пить на улице можно, но лучше где-нибудь в сторонке, не при людях. Или лучше дождаться момента, когда вокруг не будет людей.

Рамадан в Египте для туристов

Туристы в Египте во время священного месяца могут столкнуться с закрытыми кафе и ресторанами. Но при отелях все услуги доступны, причем постящимся туристам работники могут предложить религиозный сервис – включение ифтара и сухура.

Уличные заведения открываются ближе к вечеру, но магазины, аптеки и другие подобные места работают.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Интересно, что в Египте во время ифтара можно увидеть, как на улицах люди раздают воду и финики для тех, кто не успел разговеться.

Рамадан в Катаре – ограничения для туристов

Туризм в Катаре в Рамадан более строгий: алкоголь, если даже он разрешен в отеле, подают прямо в номер. В большинстве случаев путешественники могут столкнуться с тем, что им откажут в продаже спиртных напитков.

Рестораны днем в Рамадан не работают. Кроме того, закрываются бассейны. И, конечно, не рекомендуется трапезничать в общественных местах днем.

Рамадан на Мальдивах для туристов

Для туристов на Мальдивах ограничений нет, пост их не касается. На курортах все работает в привычном режиме, а меню в кафе и ресторанах не ограничивается. Но вне курортных зон ограничения остаются в силе, поэтому их необходимо соблюдать.