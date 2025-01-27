Вестник Кавказа

Глава минтруда Северной Осетии получила условный срок за превышение полномочий

Глава минтруда Северной Осетии получила условный срок за превышение полномочий
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Министр труда Северной Осетии Айдарова получила три года условно за подписание госконтракта без необходимой конкурсной процедуры. Бюджетные расходы по контракту составили около 50 млн рублей.

Минтруда Северной Осетии Алина Айдарова признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, поведала прокуратура республики. 

"Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор по уголовному делу в отношении министра труда и социального развития РСО-Алания. Она признана виновной по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)… Суд приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год, с лишением права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации на срок 1 год"

– пресс-служба прокуратуры 

Согласно материалам уголовного дела, чиновница договорилась с представителем бизнеса и рядом госслужащих о проведении госзакупок без конкурса. В течение года предприниматель, с которым были заключены негласные договоренности, поставлял подарочные наборы для семей с новорожденными. Бюджетные траты составили порядка 50 млн рублей.

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