Глава минтруда Северной Осетии получила условный срок за превышение полномочий

Минтруда Северной Осетии Алина Айдарова признана виновной в превышении должностных полномочий. Суд приговорил ее к трем годам лишения свободы условно, поведала прокуратура республики.
"Ленинский районный суд Владикавказа вынес приговор по уголовному делу в отношении министра труда и социального развития РСО-Алания. Она признана виновной по п. "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий группой лиц по предварительному сговору)… Суд приговорил виновную к наказанию в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком в 1 год, с лишением права занимать государственные должности субъекта Российской Федерации на срок 1 год"
– пресс-служба прокуратуры
Согласно материалам уголовного дела, чиновница договорилась с представителем бизнеса и рядом госслужащих о проведении госзакупок без конкурса. В течение года предприниматель, с которым были заключены негласные договоренности, поставлял подарочные наборы для семей с новорожденными. Бюджетные траты составили порядка 50 млн рублей.