Вестник Кавказа

Северная Осетия ввела льготы для многодетных семей

Северная Осетия ввела льготы для многодетных семей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теперь школьники из многодетных семей в Северной Осетии могут не оплачивать проезд в автобусах и маршрутках, он стал для них бесплатным. Республика также подготовила другие социальные льготы для семей с тремя и более детьми.

В Северной Осетии ввели несколько льгот для членов многодетных семей. Одной из них стала отмена оплаты проезда на общественном транспорте для детей, рассказали в Минтруде республики.

"В этом году благодаря нацпроекту "Семья" школьники из многодетных семей республики получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте с сентября по май. Всего у нас в республике более 13 тыс. многодетных семей"

- Минтруда Северной Осетии

Для школьников из многодетных семей еще будут предоставляться выплаты на приобретение принадлежностей для образования, одежды и формы для занятия спортом. Также предоставление места в детском саду для ребенка из большой семьи будет осуществляться в первую очередь.

Кроме того, при рождении третьего ребенка в семье Северная Осетия предоставит социальные выплаты на покупку жилой площади и льготные тарифы на оплату коммунальных услуг.

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