Северная Осетия ввела льготы для многодетных семей

В Северной Осетии ввели несколько льгот для членов многодетных семей. Одной из них стала отмена оплаты проезда на общественном транспорте для детей, рассказали в Минтруде республики.
"В этом году благодаря нацпроекту "Семья" школьники из многодетных семей республики получат право на бесплатный проезд в общественном транспорте с сентября по май. Всего у нас в республике более 13 тыс. многодетных семей"
- Минтруда Северной Осетии
Для школьников из многодетных семей еще будут предоставляться выплаты на приобретение принадлежностей для образования, одежды и формы для занятия спортом. Также предоставление места в детском саду для ребенка из большой семьи будет осуществляться в первую очередь.
Кроме того, при рождении третьего ребенка в семье Северная Осетия предоставит социальные выплаты на покупку жилой площади и льготные тарифы на оплату коммунальных услуг.