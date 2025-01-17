Вузы Северной Осетии пополнились бюджетными местами

В университетах Северной Осетии стало больше бюджетных мест в 2025 году: их число достигло почти 3 тыс. Особое внимание было уделено медицинским направлениям.

Почти 3 тыс бюджетных мест выделили университетам Северной Осетии в 2025 году, что на 20% больше прошлогодних показателей, рассказала пресс-служба главы и правительства региона.

"2700 бюджетных мест выделено вузам Северной Осетии в 2025 году министерством науки и высшего образования РФ: это на 20% больше, чем в 2024 году (...) Места распределены исходя из потребностей рынка труда республики"

- пресс-служба

Сегодня Северной Осетии необходимы квалифицированные кадры в сфере педагогики, сельского хозяйства и IT-технологий. Кроме того, республика уделяет особое внимание профессиям в здравоохранении.

Напомним, что эксперты выявили нехваток квалифицированных кадров в туристической отрасли в республиках Северного Кавказа. Он составляет порядка 30%.