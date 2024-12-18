Вестник Кавказа

Туризм на Северном Кавказе оказался в кадровом дефиците

Туризм на Северном Кавказе оказался в кадровом дефиците
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Туристической отрасли в СКФО не хватает квалифицированных сотрудников, считают эксперты. Для выхода из ситуации вузам важно сотрудничать с компаниями по найму выпускников.

Туристическая отрасль в республиках Северного Кавказа терпит недостаток кадров: нехватка работников достигла 30%, заявила глава проектного офиса компании "ПроГород" Ксения Титова.

"Мы предполагаем, что дефицит специалистов в туристической отрасли СКФО составляет порядка 30%"

- Ксений Титова

Важно подготавливать кадры на уровне университета и вузам сотрудничать с компаниями по трудоустройству выпускников, добавила эксперт в разговоре с РБК ТВ Юг.

Напомним, что поток туристов в республики СКФО с каждым годом увеличивается. На 2025 год прогнозируется, что регион примет на 1 млн больше туристов, чем в минувшем году.

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