Вестник Кавказа

Власти оценили туристический потенциал Северного Кавказа на 2025 год

Власти оценили туристический потенциал Северного Кавказа на 2025 год
© Фото: Андрей Мурин/ “Вестник Кавказа“
Республики Северного Кавказа могут принять на 1 млн туристов больше, чем в 2024 году. Такой прогноз дали представители власти, опираясь на динамику турпотока в регионе.

По итогам 2025 года республики Северного Кавказа могут посетить на 1 млн туристов больше, чем в минувшем 2024 году. Власти рассчитывают, что регион сможет сохранить намеченный рост, рассказал заместитель полномочного представителя президента России в СКФО Владимир Надыкто.

"В 2023 году туристов в округе было порядка 9 миллионов, в прошлом году — более 10 миллионов. Я думаю, такая динамика сохранится и около 10% ежегодного прироста туристов у нас будет"

- Владимир Надыкто

В регионе растет уровень сервиса на туристических объектах, что также положительно влияет на поток путешественников. Благодаря этому туроператоры могут делать ставку не только на индивидуальные, но и групповые туры. В качестве примера Надыкто привел путешествие на Северный Кавказ туристов из Ирана в 2024 году.

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