Вестник Кавказа

Дагестан стал популярнее у туристов в 2024 году

Дагестан стал популярнее у туристов в 2024 году
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В прошлом году Дагестан посетили 1,87 млн туристов. Туристическая популярность республики выросла почти на 6%.

В 2024 году туристический поток в Дагестан увеличился на 5,7%, рассказали в региональном Минтуризма, передает "Интерфакс".

За прошедший год Дагестан принял 1,85 млн туристов. В 2025 году, как ожидается, турпоток достигнет 2 млн – прогнозируемый рост 7-10%.

Путешественники стали чаще выбирать Дагестан благодаря увеличению числа прямых рейсов в Махачкалу и улучшению дорожной сети в регионе. Традиционно Дагестан влечет туристов красивой природой, древними городами, самобытной культурой. Кроме того, это единственный в СКФО регион с выходом к морю.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1230 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Реставрацию крепостных ворот завершили в Дербенте

Реставрацию крепостных ворот завершили в Дербенте

Гибель краснокнижных туров обернулась для дагестанца сроком

Гибель краснокнижных туров обернулась для дагестанца сроком

В Дагестане появится логистический центр Ozon

В Дагестане появится логистический центр Ozon

В Каспийске построят завод по производству ковров

В Каспийске построят завод по производству ковров

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Еще одни погромщики в аэропорту Махачкалы получили сроки

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

Экс-глава района в Дагестане стал подозреваемым по делу о мошенничестве

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

В Дагестане оценили ущерб от пожара в мебельном цехе

Три города СКФО проведут Парады Победы

Три города СКФО проведут Парады Победы

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Сколько мигрантов выгнали из Дагестана в 2024 году?

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Махачев будет драться в шортах с изображением горы в Лакском районе

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы