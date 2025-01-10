Дагестан стал популярнее у туристов в 2024 году

В прошлом году Дагестан посетили 1,87 млн туристов. Туристическая популярность республики выросла почти на 6%.
В 2024 году туристический поток в Дагестан увеличился на 5,7%, рассказали в региональном Минтуризма, передает "Интерфакс".
За прошедший год Дагестан принял 1,85 млн туристов. В 2025 году, как ожидается, турпоток достигнет 2 млн – прогнозируемый рост 7-10%.
Путешественники стали чаще выбирать Дагестан благодаря увеличению числа прямых рейсов в Махачкалу и улучшению дорожной сети в регионе. Традиционно Дагестан влечет туристов красивой природой, древними городами, самобытной культурой. Кроме того, это единственный в СКФО регион с выходом к морю.