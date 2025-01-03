Вестник Кавказа

Дагестан восстановил 250 га лесов в 2024 году

Зимний лес
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В минувшем году Дагестан восстановил свыше 250 га лесного массива. Работы проводились в рамках нацпроекта "Экология".

Дагестан показал впечатляющие итоги года в ходе реализации нацпроекта «Экология»: на территории республики восстановили свыше 250 га лесов, рассказали в региональном Комитете по лесному хозяйству.

В сообщении передали, что еще 300 га подготовили под высадку новых деревьев.

В питомниках Дагестана также было засеяно 3 га семян для восстановления лесов и выращено свыше 900 тыс саженцев.

Напомним, что до 2030 года планируется высадить порядка 1,5 га новых лесов в Дагестане. На проект потратят около 812 млрд рублей.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
695 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар в Махачкале отключил свет на 140 улицах

Пожар случился в мебельном цехе в Дагестане

Пожар случился в мебельном цехе в Дагестане

Предупреждение об обильном снегопаде распространили в Дагестане

Предупреждение об обильном снегопаде распространили в Дагестане

В Дагестане построят предприятие по переработке рыбы

В Дагестане построят предприятие по переработке рыбы

Мужчине вынесли приговор за опасное вождение в Махачкале

Мужчине вынесли приговор за опасное вождение в Махачкале

Мужчина умер в реабилитационном центре в Каспийске

Мужчина умер в реабилитационном центре в Каспийске

Жители Дагестана получили 440 новых рабочих мест

Жители Дагестана получили 440 новых рабочих мест

Гастрофестиваль &quot;Кухня без границ&quot; проведут в Дагестане

Гастрофестиваль "Кухня без границ" проведут в Дагестане

Новолакская ВЭС обзавелась первой ветроустановкой

Новолакская ВЭС обзавелась первой ветроустановкой

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

В горах Дагестана и Северной Осетии прогнозируют лавины

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы