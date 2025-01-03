Дагестан восстановил 250 га лесов в 2024 году

В минувшем году Дагестан восстановил свыше 250 га лесного массива. Работы проводились в рамках нацпроекта "Экология".
Дагестан показал впечатляющие итоги года в ходе реализации нацпроекта «Экология»: на территории республики восстановили свыше 250 га лесов, рассказали в региональном Комитете по лесному хозяйству.
В сообщении передали, что еще 300 га подготовили под высадку новых деревьев.
В питомниках Дагестана также было засеяно 3 га семян для восстановления лесов и выращено свыше 900 тыс саженцев.
Напомним, что до 2030 года планируется высадить порядка 1,5 га новых лесов в Дагестане. На проект потратят около 812 млрд рублей.