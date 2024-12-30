Новые леса появятся в Дагестане

Около 1,5 тыс га новых лесов высадят в Дагестане. Работы будут проводиться в рамках национального проекта. Его планируют реализовать до 2030 года.

В Дагестане в течение 5 лет планируется высадить порядка 1,5 га новых лесов, сообщает пресс-служба Комитета по лесному хозяйству республики.

Все работы будут проводиться в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», который включает в себя еще 6 федеральный проектов.

Отмечается, что проект планируется реализовать до 2030 года, на него будет потрачено более 812 млрд рублей. В комитете добавили, что это компенсирует потери лесных массивов.