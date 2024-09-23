В Дагестане собрали 160 тыс тонн риса за прошлый год

В Дагестане подсчитали объемы урожая риса за минувший год. В республике зафиксировали рост объемов сбора культуры.

Рисоводы Дагестана собрали с полей республики 160 тыс тонн риса за минувший год, показатели возросли относительно 2023 года.

Сообщается, что собрать удалось на 10 тыс тонн больше, чем в 2023 году. Также больше стала суммарная площадь полей, на которых выращивают культуру. Рис теперь получают с 34 тыс га против 32 тыс га в позапрошлом году.

Наиболее плодотворными оказались аграрные работы в Кизлярском районе, где удалось получить более половины от общего объема урожая региона.

Отметим, что популярную культуру в Дагестане собирают все больше каждый год. Так, в 2022 году было получено 138 тыс тонн, а в 2023 – 156 тыс тонн.