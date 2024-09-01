Коньячный завод в Кизляре нарастил производство на треть

Кизлярский коньячный завод стал выпускать больше продукции: за период январь-август объемы производства продукции выросли более чем на 34%. Примерно на столько же выросли и продажи.

АО ККЗ за время с начала года по август увеличил объемы выпуска продукции. Подробности рассказал гендиректор завода Евгений Дружинин.

По его словам, за первые восемь месяцев с конвейера сошло 714 тыс декалитров спиртных напитков в бутылках. Этот показатель на 34,2% превышает данные за прошлый год, передает "Интерфакс".

Если говорить о продажах, то за тот же самый срок они увеличились на 34%. В общей сложности было продано 695 тыс декалитров.

Дружинин добавил, что больше всего завод продает коньяка: его доля в общем объеме поставок – примерно 65%.

"По итогам 2024 года АО "Кизлярский коньячный завод" планирует удержать достигнутые результаты и реализовать бутилированной продукции в объеме более 1,2 млн декалитров"

– Евгений Дружинин

Глава предприятия также предоставил данные по экспорту. Он отметил, что за текущий год завод собирается направить за границу 11 тыс дал напитков. С января по август было отправлено за рубеж 5 тыс декалитров спиртного.

Дружинин назвал страны, которые закупают коньяк и прочую продукцию ККЗ. Это Беларусь и Казахстан, а также Абхазия и Южная Осетия.