Вестник Кавказа

Минфин РФ предложил Кизлярскому коньячному заводу выращивать виноград

Минфин РФ предложил Кизлярскому коньячному заводу выращивать виноград
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов выступил с инициативой о превращении Кизлярского коньячного завода в предприятие полного цикла: завод должен начать и выращивать собственное виноградное сырье, и сам его продавать в фирменных магазинах.

Минфин России опубликовал сегодня заявление замглавы ведомства Алексея Сазанова по результатам переговоров с Советом директоров Кизлярского коньячного завода, согласно которому предприятие должно предпринять усилия по импортозамещению сырья.

Уточняется, что завод обязан защитить себя от всплесков рыночного спроса на виноград. Если у предприятия будут свои виноградники, где выращивается виноград нужных для его продукции сортов, оно сможет гарантировать стабильность производства алкогольных напитков по предсказуемым ценам.

"Заводу необходимо идти в ногу со временем, соответствовать новым трендам быстрорастущей отрасли виноградарства и виноделия"

– Алексей Сазанов

В прошлом месяце предприятие вернуло в эксплуатацию отремонтированный цех переработки винограда, но Минфин РФ предлагает пойти дальше и создать на базе завода производство полного цикла, начиная с выращивания винограда и заканчивая открытием в российской столице сети фирменных точек сбыта продукции.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
2200 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз - СМИ

Госпошлина за развод в России может вырасти в восемь раз - СМИ

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Путин утвердил состав нового кабинета министров

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Госдума утвердила кандидатуры глав министерств

Силуанов: экономика России вырастет в 2024 году выше прогноза МВФ

Силуанов: экономика России вырастет в 2024 году выше прогноза МВФ

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы