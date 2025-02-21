Президенты Азербайджана и Турции открыли газопровод Ыгдыр-Нахчыван

В Турции прошла церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван. В ней приняли участие Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган.

В Анкаре в формате видеосвязи состоялась церемония открытия газопровода Ыгдыр-Нахчыван, сообщает пресс-служба президента Азербайджана.

В мероприятии приняли участие президенты Азербайджана и Турции Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган. Ранее глава азербайджанского государства прибыл в Турцию с визитом.

Руководители обоих государств выступили на церемонии, а затем дали старт работе газопровода Ыгдыр-Нахчыван.

В своем выступлении на открытии Ильхам Алиев назвал сегодняшний день важным в истории турецко-азербайджанских отношений.

"Как здесь было отмечено, полтора года назад мы вместе с уважаемым президентом заложили фундамент этого газопровода в Нахчыване, и вот теперь участвуем в этой церемонии открытия"

- Ильхам Алиев

Президент подчеркнул, что сегодня Азербайджан и Турция реализуют масштабные проекты.

Новая связь между Азербайджаном и Турцией

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли, турецкий трубопровод откроет новую эпоху в экономическом развитии Нахчыванской Автономной Республики, ранее получавшей газ только через Иран.

"В первую очередь, трубопровод Ыгдыр-Нахчыван резко увеличивает обеспечение энергией Нахчыванской Автономной Республики, что для Азербайджана безусловно важно. Во-вторых, это еще один совместные с Турцией экономический проект, делающий наши связи в сфере экономики более крепкими", - прежде всего сказал он.

"Теперь энергетическая безопасность Нахчывана будет обеспечена без необходимости ждать, когда Армения выполнит свои обязательства по Зангезурскому коридору. На сегодняшний день эта проблема не решена, но Азербайджан не собирался ждать. Увеличение поставок газа в Нахчыван через Турцию с сегодняшнего дня позволит решать насущные проблемы НАР, включая развитие и промышленного производства, и сельского хозяйства", - сообщил Эмин Гарибли.

В перспективе, когда Зангезурский коридор через Армению все-таки будет реализован, трубопровод можно будет использовать в реверсном режиме, прокачивая газ из Азербайджана в Турцию. "Конечно, мы на это надеемся. Зангезурский коридор подразумевает прокладку не только железной дороги и автотрассы через Армению, но и газопровода. Это будет самый короткий маршрут для доставки азербайджанского газа в наш Нахчыван", - пояснил он.

"Я думаю, Зангезурский коридор через Армению будет построен. Сегодняшняя политическая ситуация этому способствует, так как улучшаются политические связи между Россией и США. На Ереван это будет воздействовать помимо союзных отношений Азербайджана с Турцией и Россией. Мы решим остающиеся проблемы. Вслед за железной дорогой через Армению последует и трубопровод. Тогда возникнут условия, чтобы использовать Игдыр-Нахчыван в реверсе", - заключил Эмин Гарибли.